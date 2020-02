Coronavirus, la sindrome del “paziente zero”: è caccia agli infetti (Di sabato 1 febbraio 2020) I due primi malati della polmonite da Coronavirus in Italia aprono le porte ad una nuova emergenza: la caccia agli altri “pazienti zero” che eventualmente siano attualmente in Italia. Magari inconsapevoli della loro condizione. I primi due sono stati i turisti cinesi che si sono sentiti male a Roma: i “pazienti zero”, i primi in … L'articolo Coronavirus, la sindrome del “paziente zero”: è caccia agli infetti proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

