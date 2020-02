Clizia Incorvaia friendzone per Ciavarro | Confessione al Grande Fratello Vip (Di sabato 1 febbraio 2020) Nuova svolta nel flirt tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: l’influencer dice la sua dopo la puntata di ieri sera in cui sono stati protagonisti anche in presenza di Eleonora Giorgi, ma oggi ci sono altri spunti di riflessione. Il live di ieri sera come sempre condotto da Alfonso Signorini, ha regalato tantissimi colpi di … L'articolo Clizia Incorvaia friendzone per Ciavarro Confessione al Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Francym97 : RT @lenacuor: Buongiorno a tutti ma soprattutto a Paolo Ciavarro e a Clizia Incorvaia. #GFVIP - 5Piccola : RT @VperVero: 'Clizia Incorvaia: 'Fuori si sono fatti un film'.Licia che con sguardo furbo le dice: giocatela bene, o smentisci tutto oppur… - bellu_witte : RT @see_lallero: Adriana Volpe, Antonella Elia e Clizia Incorvaia se non ci fossero state le telecamere... #VeryNormalTRASH #GFvip https:/… -