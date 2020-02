Carol Alt | ' ' Senna mi disse ' Dobbiamo sbrigarci | abbiamo poco tempo' ' '

Carol Alt : "Senna una volta mi disse : 'Dobbiamo sbrigarci. Abbiamo poco tempo'. Aveva un presentimento" : Carol Alt, 59 anni, torna con un nuovo film (“Un figlio di nome Erasmus”, nelle sale il 26 marzo prossimo) e con un’intervista al Corriere della Sera racconta di se stessa, della sua carriera, dell’amore per il nostro paese ma, soprattutto, di quello che le ha fatto battere il cuore per davvero, Ayrton Senna. Prima di incontrarlo ad una sfilata di Ferragamo non sapeva neanche chi fosse quel brasiliano più ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2020 - anche Carol Alt da Amadeus? : Prendete fiato e leggete di seguito tutti gli ospiti (ufficiali) del Festival di Sanremo 2020, al via martedì prossimo con diretta su Rai1. Fiorello, Mara Venier, Roberto Benigni, i cast dei nuovi film di Gabriele Muccino (Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino) e Fausto Brizzi (Donatella Finocchiaro, Christian De Sica, Diego Abantuono, Paolo Rossi, Massimo Ghini), Dua Lipa, Johnny Dorelli, Mika, Lewis Capaldi, Massimo ...

Carola - referendum - Gregoretti : realtà batte Salvini tre a zero : La Cassazione che definisce illegittimo l'arresto di Carola Rackete, la Consulta che boccia il referendum sulla legge elettorale, la giunta per le immunità che potrebbe non salvarlo una seconda volta da un processo per sequestro di persona. La dura lezione per Matteo Salvini: è il consenso non può nulla contro la legge, le regole democratiche e la matematica.Continua a leggere

Sea Watch - la nave di Carola Rackete torna in mare : altro affronto a Salvini : La nave di Carola Rackete pronta a tornare in mare. Nel giorno in cui la ong tedesca ha lanciato la sua campagna per la liberazione delle navi umanitarie, arriva anche il benestare della sezione civile del tribunale di Palermo. La Sea Watch è stata così dissequestrata dopo la decisione del governo g

Maltempo a Genova - esondano Fegino e RusCarolo. Sottopassi allagati. FOTO : In Liguria è allerta rossa per il Maltempo nel centro e nel ponente della regione. Dalla notte ha iniziato a piovere ininterrottamente: precipitazioni abbondanti sul capoluogo. Numerose strade sono state chiuse, tanti i Sottopassi allagati dal nubifragio

Carola muore a 10 anni - i suoi organi salveranno 8 bimbi : “Altri genitori saranno felici” : Il gesto di generosità dei genitori della piccola Carola, la bimba siciliana di 10 anni morta per aneurisma cerebrale dopo due giorni di agonia all'ospedale di Palermo. "Noi soffriamo, ma almeno altri genitori in questo momento sono felici", hanno spiegato la mamma e il papà della bimba originari di Sciacca, nell'Agrigentino.Continua a leggere