Bologna-Brescia 2-1, decidono Orsolini e Bani. Mihajlovic sale al nono posto (Di sabato 1 febbraio 2020) In rimonta il Bologna batte il Brescia 2-1, dopo il gol su rigore di Torregrossa i padroni di casa trovano il pareggio con Orsolini, autore di una rete splendida, e poi passano con Bani, a segno all'89'. Mihajlovic, che a sorpresa era in panchina, festeggia l'ottavo successo in campionato. Il Bologna è a solo un punto dalla zona Europa League. fanpage

