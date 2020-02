A Napoli il coronavirus fa tremare: mascherine finite in tutte le farmacie (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La paura per il coronavirus ha scatenato un vero e proprio assalto alle farmacie della città. A Napoli sono finite tutte le mascherine di protezione. “Le mascherine? Sono finite ormai da dieci giorni, appena si sono diffuse le notizie sul coronavirus”. “Le abbiamo ordinate – spiega una farmacista in via Luca Giordano – ormai da dieci giorni, ma anche i fornitori non ne hanno più. Non ci sono mai arrivate”. Un acquisto in massa che, però, non è utile spiega Massimo Di Iorio, farmacista vomerese: “Anch’io – spiega – le ho finite e i fornitori mi hanno detto che le scorte sono esaurite. In realtà l’acquisto è ingiustificato: le mascherine servono per chi è malato non per chi sta bene. È il principio del chirurgo: in sala operatoria porta la mascherina per non infettare ... anteprima24

repubblica : Coronavirus, bimba cinese torna dalle vacanze: alunni disertano scuola nel Sannio. La preside: 'Rischio di una cacc… - lastknight : Hey @disinformatico, quando hai tempo magari chiedi a questo “giornale” come ha trovato il DNA di un virus che non… - repubblica : Coronavirus, caso sospetto a Napoli: 28enne in isolamento al Cotugno, esclusa la normale influenza -