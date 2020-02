02/02/2020, data palindroma mondiale: non accadeva da mille anni (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo mille anni, il 2020 avrà una data palindroma mondiale, vale a dire che si potrà leggere allo stesso modo sia da destra che da sinistra in qualsiasi modo si dispongano giorno, mese e anno. Si tratta del 2 febbraio, che scritto in cifre è 02/02/2020. data palindroma 2020 L’ultima volta che si era verificato un evento del genere era l’11 novembre 1111, in pieno Medioevo. A distanza di oltre mille anni la data è caduta sul giorno della Candelora che in ogni paese potrà essere letta in modo coincidente da destra o da sinistra. Sia che venga anteposto il giorno come si fa in Italia sia che si metta prima il mese come succede in terra anglosassone, i numeri rimangono infatti identici. Una circostanza assai rara, se si pensa che tenendo conto soltanto della modalità italiana di scrivere le date, quelle palindrome sono moltissime. Prendendo in considerazione solo il 2020, queste sono ... notizie

