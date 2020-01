Wto, l’affondo di Conte: “Va riformato. Follia Cina tra i Paesi emergenti” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Correva l’anno 2001 quando la Cina veniva ammessa nella World Trade Organization (Wto), l’Organizzazione mondiale del commercio creata al fine di supervisionare i numerosi accordi commerciali tra gli Stati membri. In quel periodo la comunità internazionale pensava che Pechino, una volta entrata a far parte dell’organizzazione, potesse accantonare una volta per tutte la pianificazione di Stato di matrice comunista per abbracciare definitivamente l’economia di mercato. Così non è successo, visto che il Dragone è diventato un bizzarro Frankeinstein collocato a metà strada tra i due diversi estremi. Come se non bastasse la Cina non è più uno Stato del Terzo Mondo anche se, nonostante questo, continua a usufruire dei benefici che spettano ai cosiddetti Paesi in via di sviluppo. Scendendo nello specifico, i tre vantaggi più importanti consistono nei sussidi all’esportazione, nei ... it.insideover

