UFFICIALE | Daniele Ferretti è un nuovo calciatore dell’Avellino (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Quinto innesto del mercato dell’Avellino. “L’Us Avellino 1912 srl comunica di aver acquisito dal Trapani, a titolo definitivo con un accordo valido fino al 30 giugno 2021, le prestazioni sportive di Daniele Ferretti. Nato ad Atri (TE) il 30 Agosto 1986, attaccante esterno, ha giocato in questa prima parte di stagione in serie B con i granata siciliani, disputando quattro gare e mettendo a segno un gol alla prima giornata di campionato contro l’Ascoli. Nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione in cadetteria del Trapani attraverso i playoff, collezionando 32 presenze e 6 gol tra campionato, coppa e spareggi promozione. Vanta una lunga esperienza tra i professionisti con le maglie di Mezzocorona, Bassano e Delta Porto Tolle nella ex serie C2 e con Lucchese, Gubbio e Trapani nella nuova serie C. In totale, considerando ... anteprima24

