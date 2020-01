Sinisa Mihajlovic resta in ospedale, non sarà in panchina in Bologna-Brescia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sinisa Mihajlovic non sarà sulla panchina del Bologna in occasione della partita con il Brescia. L'annuncio lo ha dato il suo vice Tanjga nella conferenza stampa della vigilia: "Non è una sorpresa, sapevamo che sarebbe stato qualche giorno in ospedale. Cercheremo di vincere sabato anche per lui". fanpage

