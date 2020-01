Sarà il capo della protezione civile Borrelli il commissario per l’emergenza virus

C’è Bonafede sul Governo. Sarà capodelegazione dei ministri M5S. La spunta sul riformista Patuanelli. Scelta in continuità con la linea Di Maio : Che a prendere il posto, che fu di Luigi Di Maio, di capo delegazione del M5S al governo Sarà Alfonso Bonafede la dice lunga su quanto sia forte l’ascendente del ministro degli Esteri sulla forza politica di cui è stato fino a qualche giorno fa guida esclusiva. E conferma quanti hanno letto il suo discorso di commiato come un arrivederci mascherato da addio. Il Guardasigilli è uno dei custodi di ferro delle volontà di Di Maio. ministri e ...

M5s - Crimi il nuovo leader ad interim. Il senatore : “Di Maio non Sarà più capo delegazione al Governo” : Vito Crimi capo politico ad interim del M5s. Il nuovo leader annuncia: “Di Maio non sarà più capo delegazione al Governo”. ROMA – Vito Crimi il nuovo capo politico ad interim del M5s. Il passaggio di consegne è stato fatto al termine del lungo discorso di Luigi Di Maio al Tempio di Adriano. Si è trattato di un fatto formale visto che lo Statuto del partito prevede che, in caso di dimissioni del leader, la ...

Milano - il 25 gennaio si festeggia il Capodanno cinese in Paolo Sarpi : Sarà l’anno del Topo : Cadrà sabato 25 gennaio, quest'anno, il Capodanno cinese. In via Paolo Sarpi e in tutta la Chinatown milanese migliaia di persone prenderanno parte ai festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno, che quest'anno sarà quello del Topo. Attesissima la tradizionale sfilata dominata dal colore rosso e dal "dragone". Come da tradizione, tutti i negozi resteranno aperti.Continua a leggere

Dissesto idrogeologico - il Capo della Protezione civile Sarà a Benevento : Tempo di lettura: 1 minutoIl Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli e il Vicepresidente della Giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, saranno in visita venerdì ai territori colpiti da fenomeni di Dissesto idrogeologico del 21 e 22 dicembre scorso e, in particolare, nella zona dell’#alluvione di San Martino Valle Caudina e nei territori interessati dalle #frane in Costiera Amafitana. I sopralluoghi ...

Liliana Segre Sarà a capo della commissione sull’odio : «Con tutto l’amore che ho» : Partirà a breve la commissione straordinaria, promossa dalla senatrice Liliana Segre, per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza su basi etniche e religiose, che sembrava essere stata accantonata. È la stessa Segre ad annunciarlo intervenendo a L’aria che tira su La7 «Ci sono state altre priorità dal punto di vista politico – ha spiegato – Ma non è stata ...

Capodanno di lusso per Sara Croce e Hormoz Vasfi - : Francesca Galici Capodanno extra lusso per Sara Croce con Hormoz Vasfi, che le ha regalato un tavolo in prima fila per lo show esclusivo di Lady Gaga a Las Vegas. Il prezzo? Da capogiro Hormoz Vasfi sembra avere una vera passione per le donne italiane. Lui è uno degli uomini più ricchi del Medio-Oriente, ha 56 anni ed è originario dell'Iran. La sua nuova fiamma sarebbe Sara Croce, che gli appassionati dei quiz televisivi conoscono ...

Trump fa uccidere Soleimani - il capo militare dell’Iran. Khamenei : “Sarà dura vendetta”. Usa invieranno altri 3500 soldati in Medio Oriente : Raid all’aeroporto di Baghdad. Il presidente Usa: «È stato responsabile di milioni di morti». Il ministro Zarif: «Atto di terrorismo internazionale»

Capodanno a Spin Time - gli organizzatori : “Destre ossessionate da occupazioni - Sarà una bella festa” : "A Spin Time vivono molte famiglie, che come tutti vogliono festeggiare l'ultimo dell'anno. Hanno il diritto di poterlo fare. Invitiamo tutti a raggiungerci per passare insieme una bella festa". È questa la risposta dei ragazzi di Scomodo alle polemiche che si sono create intorno all'evento organizzato per il Capodanno nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme.Continua a leggere

Capodanno - a Roma saranno 500 gli agenti delle forze dell’ordine : A Roma previsto l’impiego di 500 agenti per il Capodanno, visti i tanti eventi programmati nella capitale. Impiegati anche tiratori scelti e gruppi anti terrorismo. A San Pietro saranno tre le aree di sicurezza Per gli eventi del Capodanno a Roma è previsto l’impiego di 500 agenti delle forze dell’ordine. Presenti anche tiratori scelti e […] L'articolo Capodanno, a Roma saranno 500 gli agenti delle forze dell’ordine ...