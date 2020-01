Rischio presenza allergeni, NaturaSì ritira lotto di ceci biologici Ecor: “Non consumateli” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il ministero della Salute ha deciso il richiamo di un lotto di ceci biologici a marchio Ecor messi in commercio nei punti vendita NaturaSì per possibile presenza di allergeni soia o senape non indicati in etichetta: "Controllate il prodotto, non consumatelo se siete soggetti allergici o riportateli al proprio negoziante che provvedrà alla sostituzione o al riborso". fanpage

