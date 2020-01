Repubblica: contro la Samp Di Lorenzo torna a destra, Allan ancora in dubbio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Koulibaly e Mertens vanno verso il recupero. Ieri entrambi si sono allenati in gruppo e dunque potrebbero essere convocati per la partita di lunedì contro la Sampdoria. Lo scrive Repubblica Napoli. Sia loro due che Politano dovrebbero partire dalla panchina. Il quotidiano fornisce anche qualche ipotesi di formazione. “Termina l’emergenza in difesa. Gattuso sta pensando di schierare Maksimovic accanto a Manolas restituendo Di Lorenzo alla fascia destra che è il suo ruolo naturale. In mediana scalpita Lobotka, ma potrebbe anche essere confermato il terzetto (Fabian-Demme-Zielinski) che ha dato risposte positive contro la Juventus. Allan è rientrato dal Brasile: la sua presenza con la Sampdoria resta in dubbio”. L'articolo Repubblica: contro la Samp Di Lorenzo torna a destra, Allan ancora in dubbio ilNapolista. ilnapolista

