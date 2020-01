Quagliarella: «In estate potevo andare via ma la mia scelta è sempre stata la Samp» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Fabio Quagliarella, nel giorno del suo compleanno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: ecco le parole dell’attaccante Fabio Quagliarella ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel giorno del suo compleanno. Le parole dell’attaccante blucerchiato. estate – «La mia scelta è sempre stata la Samp, anche se in estate qualche squadra si era mossa. A inizio stagione ho parlato col club. Sapevo benissimo che andavo verso i 37 anni, alla fine avevamo entrambi lo stesso obiettivo. Io sono felicissimo di essere qui, sto cercando di ricambiare l’affetto ricevuto con i gol, quest’anno è un po’ particolare ma speriamo di raggiungere l’obiettivo». GOL – «In carriera qualcuno di più semplice l’ho fatto, qualcuno l’ho anche sbagliato. Alcuni di tacco: l’ultimo l’anno scorso, sono stato anche premiato per il gol più bello del ... calcionews24

LucaParry85 : beppe bozzo aiutò la juve di marotta a prendere bernardeschi zaza morata quagliarella se prende tonali sotto la su… -