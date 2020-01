Ponte sul torrente Asa, via alle prove di carico (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoHanno preso il via questa mattina, sul Ponte che attraversa il torrente Asa a Pontecagnano Faiano, le prove di carico che dovranno stabilire se l’infrastruttura per la quale deve essere avviato un progetto di messa in sicurezza, potrà essere riaperta almeno su una carreggiata. Rinviate di un giorno, le prove previste ieri sono state effettuate nella mattinata di oggi dall’amministrazione provinciale di Salerno che parallelamente ha avviato un progetto esecutivo per mettere in sicurezza il Ponte. Da oltre un mese la strada è chiusa e i residenti ed i commercianti della zona protestano e lamentano notevoli disagi. Le prove di carico potranno dare il via libera, se positive, al passaggio almeno dei mezzi non pesanti. L'articolo Ponte sul torrente Asa, via alle prove di carico proviene da Anteprima24.it. anteprima24

gAt0r__ : Mi piacerebbe sapere quanti tra i crocieristi bloccati 24ore a #Civitavecchia sono tra quelli che sbraitano di… - Athleta55005411 : @BlackHeart_252 Un abbraccio forte anche se non ci conosciamo..... Ora ricorda che lui vivrà per sempre in te.....… -