Open Arms all'assalto: chiesto un porto per i 363 migranti a bordo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mauro Indelicato Dopo aver effettuato una nuova operazione di recupero, la Open Arms ha adesso a bordo 363 migranti: l'Ong spagnola ha chiesto un porto sicuro in cui poter sbarcare Proprio ieri il ministro dell’interno Luciana Lamorgese aveva in qualche modo allontanato momentaneamente un nuovo possibile caso Open Arms, dichiarando che il governo non ha deciso se fare entrare o meno la nave perché nessuna richiesta di porto sicuro era pervenuta. Questa mattina invece, l’Ong spagnola ha lanciato l’appello per avere quanto prima l’indicazione sulla località in cui poter effettuare lo sbarco. Lo si legge in uno degli ultimi tweet lanciati dal profilo della Open Arms, la quale a bordo non ha più 282 migranti bensì complessivamente 363. Infatti, come si apprende sempre tramite la pagina social dell’organizzazione spagnola, nelle scorse ore è stata effettuata la quinta missione di ... ilgiornale

