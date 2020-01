Napoli, i consigli di Hysaj al Fantacalcio: “Io mi schiererei” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si avvicina la prossima giornata di Serie A e con essa anche quella di Fantacalcio. In diretta su Sky, nel corso dello speciale dedicato ai consigli sui calciatori da schierare in campo, è intervenuto anche Hysaj. Il terzino azzurro ha dichiarato: “Goal? Se viene sarei felicissimo. L’esultanza mia è sempre strana, se segno non ci credo nemmeno. Devono passare due minuti prima di esserne consapevole. Io mi schiererei al Fantacalcio”. L'articolo Napoli, i consigli di Hysaj al Fantacalcio: “Io mi schiererei” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

