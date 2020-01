Meravigliose crucifere! (Di venerdì 31 gennaio 2020) Broccoli, cavolfiore, cavolo romano, rape, cime di rapa, rucola, cavolo verza, cavolo rapa, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, ravanelli. Ma quante sono le crucifere? Veramente tantissime e anche dal punto di vista cromatico esiste una buona la varietà: c’è il cavolo nero, il cavolfiore viola o bianco, il broccolo verde, viola o addirittura rosa o arancione. La scelta è davvero ampia, così come ampia è la ricchezza di vitamine, minerali e antiossidanti che questa preziosa famiglia di verdure invernali ci offre. Conosciamo nel dettaglio quali azioni benefiche possono svolgere per la nostra salute. Stimolatori del sistema immunitario Merito della ricchezza in vitamina C e dei carotenoidi, due dei più potenti antiossidanti che esistano in natura, in grado di proteggerci dalle infiammazioni che sono all’origine di diversi tipi di patologie. Funzionano quindi ... dilei

Meravigliose crucifere Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Meravigliose crucifere