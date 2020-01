Margot Robbie ed Emma Mackey, la somiglianza impressionante in un fotomontaggio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il fotomontaggio di Margot Robbie ed Emma Mackey che evidenzia la somiglianza tra le due attrici è sorprendente, forse troppo, ma loro sembrano davvero sorelle. La somiglianza tra Margot Robbie ed Emma Mackey è al centro di un fotomontaggio che è diventato virale negli ultimi giorni che unisce metà viso della star di Birds of Prey e della giovane attrice di Sex Education. A guardare con attenzione il sorprendente fotomontaggio però, viene da chiedersi se la somiglianza tra le due attrici (indiscutibile, per carità) non sia stata agevolata a colpi di photoshop. Si tratta indubbiamente di un fotomontaggio di grande effetto, ma i nasi delle due attrici sono diversi ed Emma ha una fossetta marcata sul mento, che in questo caso si nota appena. Ciò ... movieplayer

