L’indecisione del Ppe (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Partito popolare europeo non è riuscito a trovare una soluzione per Fidesz e quindi sta pensando di prolungare la sua sospensione. Fino a quando non si sa, sine die. Volendo anche per sempre. Non era questo il risultato sperato da Donald Tusk che, ricevendo la nomina di nuovo presidente della fam ilfoglio

OmegaImpianti1 : Spese tracciabili (quelle che danno diritto alla detrazioni del 19%), in previsione una mini-proroga di tre mesi pe… - tizianarcisista : Ciao e benvenuti sul mio profilo oggi parleremo dei miei brufoli giganti o del fatto che sto diventando pelata? L’indecisione è forte - sehmagari : Indecisione level cambiare ogni due secondi l'estetica del profilo -