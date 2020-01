La frecciatina del giudice di Forum a Matteo Salvini | VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il giudice di Forum e la battuta su Salvini al citofono VIDEO Nella puntata di Forum di venerdì 31 gennaio è andato in onda un simpatico siparietto; Simona Napolitani, giudice del celebre tribunale di Canale 5, ha lanciato una frecciatina a Matteo Salvini. Agli spettatori del programma televisivo condotto da Barbara Palombelli non è sfuggita la battuta del magistrato sul leader della Lega e il VIDEO in poche ora è diventato virale sui social. Nella disputa legale di oggi il giudice Napolitani è intervenuta nella disputa tra due donne: Laura ed Elisa. Una delle due donne, raccontando la propria versione dei fatti, dice: “Una mattina stavo sorseggiando la mia tisana al tiglio, rilassata, e in quel momento suona il citofono”. “Si potrebbe fare una battutaccia”, interviene divertita il giudice Napolitani. “Il suonare nei citofoni in questo periodo è ... tpi

Notiziedi_it : Diana Del Bufalo accetta le scuse di Paolo Ruffini ma lancia una frecciatina - ricatti88 : RT @Novella_2000: Diana Del Bufalo accetta le scuse di Paolo Ruffini ma lancia una frecciatina - Novella_2000 : Diana Del Bufalo accetta le scuse di Paolo Ruffini ma lancia una frecciatina -