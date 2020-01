Huawei Band 4 Pro disponibile all’acquisto su Amazon Italia in due colorazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Huawei Band 4 Pro, la smart Band ufficializzata all'inizio dello scorso dicembre, è finalmente disponibile all'acquisto su Amazon Italia L'articolo Huawei Band 4 Pro disponibile all’acquisto su Amazon Italia in due colorazioni proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

HDblog : RT @HDblog: Huawei Band 4 Pro disponibile da oggi anche in Italia a 79,90 euro - togone76 : RT @HDblog: Huawei Band 4 Pro disponibile da oggi anche in Italia a 79,90 euro - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Huawei Band 4 Pro arriva in Italia a 79,90 euro -