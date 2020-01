Gualazzi, variabile impazzita al Festival - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Paolo Giordano Sarà a Sanremo con un brano a metà tra il sound urban e cubano Di certo Raphael Gualazzi sarà la variabile impazzita di questo Sanremo. Talentuoso e schivo, è amante del jazz ma senza l'integralismo di tanti jazzisti: «All'estero mi riconoscono come jazzista puro e difatti mi invitano a Festival importanti come quello del Blue Note di Tokyo. In Italia pensano che io sia un artista con la passione del jazz». Insomma, spiazza. Non a caso arriva in gara con un brano che si intitola Carioca ed è una sorta di inedito curban, ossia una mescolanza tra attitudine urban e atmosfere cubane. Però attenzione, se gliene chiedete conto, lui entra nei tecnicismi e ci resta per un bel po': «Ci sono le radici della salsa cubana e del latin jazz, ma c'è anche una importante parte solista di pianoforte, ma non solo: c'è anche un accompagnamento ritmico che tecnicamente si chiama ... ilgiornale

