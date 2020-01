Google Assistant, Alexa e perfino IFTTT per i nuovi condizionatori smart di Panasonic (Di venerdì 31 gennaio 2020) Quanto sono smart i nuovi condizionatori di Panasonic, compatibili non solo con Google Assistant e Amazon Alexa, ma perfino con IFTTT. Ecco tutti i dettagli in proposito e cosa possono fare grazie a tutta questa tecnologia di bordo. L'articolo Google Assistant, Alexa e perfino IFTTT per i nuovi condizionatori smart di Panasonic proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Fantacalcio : Amici fantallenatori, avete dubbi di formazione? Utilizzate la funzione comparatore dell'Assistente Google! È semp… - Edoardo_Calosso : RT @Digital_Day: Per automatizzare l'accensione e il controllo del clima domestico. - Digital_Day : Per automatizzare l'accensione e il controllo del clima domestico. -