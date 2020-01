Genoa, Iago Falque è un nuovo giocatore del club: indosserà la 10 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Genoa, altro colpo in entrata per il club di Preziosi che ha acquistato dal Torino a titolo temporaneo Iago Falque Ufficialità arrivata anche per Iago Falque. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo dal Torino al Genoa. Ecco il comunicato della società. «Il Genoa Cricket and Football club rende noto di aver definito con Torino Fc, a titolo temporaneo con diritto di opzione per il riscatto definitivo, l’acquisizione dei diritti sportivi dell’attaccante Iago Falque (Vigo, Spagna, 04/01/’90). Il calciatore aveva giocato in rossoblù nella stagione 2014/15 (32 presenze in Serie A Tim e 13 gol) e ha già intrapreso l’attività con i compagni, effettuando i primi allenamenti sotto le direttive dello staff tecnico. Ha scelto di indossare la maglia n° 10». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

