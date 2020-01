«Gennaro a Forcella: il cinese con la tosse è a vostra disposizione per non fare la fila alle Poste» (Di venerdì 31 gennaio 2020) La psicosi Coronavirus regala, oltre al razzismo nei confronti dei cittadini cinesi, anche qualche momento di ilarità. È il caso di questo messaggio audio che gira su Whatsapp dove Gennaro ‘a Forcella affitta un cinese con la tosse per non fare la fila negli esercizi pubblici: “Pe non fa i file alla posta ‘o cinese co’ a’ tosse costa 15 euro, se uno vuole stare libero in metropolitano o ‘a pullman ‘o cinese co’ a tosse costa 50 euro”. E ancora: “Se uno trova il ristorante affollato, ‘o costo d’o’ cinese è 70 euro. Gennaro ‘a Forcella, ‘o cinese co’ a tosse è a vostra disposizione”. Intanto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma, l’Istituto dove sono ricoverati i 2 casi positivi trovati in Italia, ha detto a Radio Capital che i due turisti cinesi che ... nextquotidiano

