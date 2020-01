Forti timori sulla truffa contactless dopo il caso della metropolitana di Roma: c’è aria di bufala (Di venerdì 31 gennaio 2020) Da un paio di giorni a questa parte si è diffuso in rete il timore di andare incontro ad una truffa contactless. Nello specifico, è stato condotto quello che l'autore ha definito "esperimento sociale" nella metropolitana di Roma, con cui si sono creati i presupposti per riprendere un argomento da noi in parte trattato diversi mesi fa. Nelle immagini in questione, si fa riferimento ad un soggetto che, munito di POS all'interno di un treno, sarebbe stato in grado di prelevare 10 euro dalla carta della vittima in modo rapido e semplice. Per la cronaca, non tutti sanno che per importi inferiori ai 25 euro non sia richiesto il codice PIN al titolare della carta al momento del pagamento. Insomma, la truffa contactless secondo l'autore del video consiste in questi piccoli prelievi semplicemente portandosi a distanza ravvicinata rispetto ad un normale utente. Tesi, questa, che a detta di ... optimaitalia

