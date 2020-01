Criscito vicino all’addio al Genoa: il difensore infuriato per il tradimento di Preziosi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il capitano rossoblù potrebbe lasciare il Grifone per cominciare una nuova esperienza con la maglia della Fiorentina. Una decisione che il giocatore prenderebbe 'controvoglia', dopo la scelta del presidente Enrico Preziosi di fare a meno del suo capitano e di quello che per molti tifosi è considerato una bandiera della squadra. fanpage

AlfredoPedulla : #Fiorentina, riepilogando: #Igor (chiuso da ieri) più #Criscito (da chiudere, vicino). #Duncan (accordo da ieri) pi… - sportli26181512 : #Fiorentina #Genoa Criscito vicino all’addio al Genoa: il difensore infuriato per il tradimento di Preziosi: Il cap… - P_Carpentieri : @Antonin30880485 @CMJuve18 Il Genoa, se non sbaglio, grazie al marcato di gennaio ha 7(!) difensori centrali. Non a… -