Coronavirus, cartello in bar 'Cinesi non entrate'/ A Firenze: 'Tossite a casa vostra' (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus, cartello choc in un bar di Roma 'Cinesi non entrate'. Episodio di intolleranza anche sul Lungarno a Firenze: 'Tossite a casa vostra'. ilsussidiario

virginiaraggi : Assolutamente ingiustificato il cartello comparso in un bar vicino Fontana di Trevi che vieta l’ingresso alle perso… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, panico a Roma: a Fontana di Trevi cartellino in cinese 'Non entrate' #FOTO #ANSA - repubblica : Coronavirus, 'Non entrate': il cartello in cinese in bar a Fontana di Trevi. Palumbo: 'Ignobile' [aggiornamento del… -