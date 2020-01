Capolinea Busitalia a via Vinciprova, una petizione per il No (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Parte da un gruppo whatsapp la petizione che ha unito i residenti di via Benedetto Croce, via Porto, di via Andrea Sabatini e del centro storico contro lo spostamento del Capolinea di Busitalia da via Ligea a via Vinciprova. Mentre Comune di Salerno e la società che gestisce il trasporto pubblico nel comune capoluogo hanno deciso di prendere tempo e di rimandare al 2 marzo il trasferimento, un gruppo di cittadini unito attraverso la piattaforma social ha deciso di promuovere una raccolta di firme per dire no. Secondo i cittadini il dislocamento del Capolinea arrecherebbe tantissimi disagi non solo ai residenti ma anche a chi viene dalle altre zone di Salerno nonché dalla provincia che la mattina parcheggiano in via porto per poi prendere il bus. La proposta del gruppo, che attraverso la portavoce Valeria Ricco invita ... anteprima24

salernotoday : Busitalia, slitta il trasferimento del capolinea in via Vinciprova - salernonotizie : Capolinea e corse Busitalia, prima i lavori e poi la nuova organizzazione -