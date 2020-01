Banca Popolare Bari, arrestati Marco e Gianluca Jacobini (Di venerdì 31 gennaio 2020) arrestati Marco e Gianluca Jacobini per il crac della Banca Popolare Bari, diversi sono i reati contestati ai due La Guardia di Finanza di Bari ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Marco e Gianluca Jacobini per il crac della Banca Popolare di Bari. I due, rispettivamente amministratore e direttore generale dell’istituto di … L'articolo Banca Popolare Bari, arrestati Marco e Gianluca Jacobini proviene da www.inews24.it. inews24

