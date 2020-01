Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×11: Meredith accusa la mancanza di DeLuca (Di venerdì 31 gennaio 2020) Grey’s Anatomy 16×11: Meredith confessa a DeLuca di sentire la sua mancanza Ieri notte, in America, è andato in onda l’undicesimo episodio di Grey’s Anatomy 16. Come annunciato alla vigilia, la puntata ha portato in scena interessanti novità riguardanti la vita sentimentale di Meredith Grey. Alle prese con un caso medico particolarmente complesso, la protagonista ha avuto modo di conoscere meglio Cormac Hayes. Il famoso “regalo” inviato da Cristina Yang, come prevedibile, si è infatti rivelato del tutto diverso dal burbero chirurgo mostrato nel finale invernale. Estremamente disponibile con i colleghi e pronto a mettere in discussione il suo operato pur di ascoltare la Grey, “McWidow” ha dunque ottenuto il benestare dell’intera equipe non nascondendo un particolare interesse per Meredith. Pur non disprezzando le attenzioni del nuovo arrivato, le ... lanostratv

