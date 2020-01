Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 15:10 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio alla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli apertura parliamo del coronavirus due turisti moglie e marito cinesi di ankong isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia sono la donna avrebbe presenta lievi sintomi influenzali il compagno manifestato finito mie maestre isolato per precauzione per avere la certezza sulle condizioni di salute per escludere o confermare il contatto con il coronavirus sarà comunque necessario attendere i risultati dei mari che sono stati inviati all’ospedale Spallanzani di Roma e che dovrebbero arrivare nel pomeriggio la coppia era arrivata da Hong Kong all’aeroporto Malpensa di Milano lo scorso XXV gennaio perSavona dove trita sulla nave per la crociera la coppia era arrivata in Italia ... romadailynews

