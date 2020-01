Titanic, crash negli abissi: il relitto urtato dal sottomarino dei turisti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un’altra collisione per il Titanic, 108 anni dopo quella contro l’iceberg che lo fece inabissare al largo dell’isola canadese di Terranova, consegnando il transatlantico una volta e per sempre alla storia. Questa volta lo schianto non ha avuto testimoni. Tant’è che è rimasto segreto per sei mesi: facile quando un incidente avviene a 3810 di profondità, sui fondali dell’Atlantico del Nord. Ma ora il velo si è squarciato grazie ai documenti relativi a un procedimento penale in corso negli Stati Uniti e pubblicati dal tabloid britannico Telegraph. A scontrarsi contro il relitto più celebre della storia è stato nel luglio scorso il Triton 3600, un mezzo sottomarino da 35 milioni di dollari, noleggiato dalla Eyos Expeditions, un tour operator con sede nell’Isola di Man, che organizza viaggi avventurosi per aspiranti esploratori, ovviamente ricchi: il ... newscronaca.myblog

