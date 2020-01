"Può spostare la bici?" E lo straniero picchia disabile con catena (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Violenza choc ad un disabile in carrozzina. L'aggressore, uno slovacco di 59 anni, ha picchiato l'uomo con la catena della bicicletta Malmenato brutalmente con la catena della bicicletta. È questo il violento pestaggio di cui è stato vittima un disabile in carrozzina per mano di uno straniero, un cittadino slovacco di 59 anni armato di coltello a serramanico nello zaino. Doveva essere un pomeriggio come tanti altri, un tranquillo giovedì gennaio. E, invece, si è trasformato in un incubo terribile, il peggiore della sua vita. La vittima, un disabile di 42 anni residente a Pineto (Teramo), ha subito una feroce aggressione mentre si trovava in compagnia della moglie all'interno di un parcheggio antistante un supermercato. "Può spostare la bici da qui, per favore?", ha chiesto il quarantaduenne allo straniero che aveva occupato con la sua bicicletta il posto ... ilgiornale

Può spostare Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Può spostare