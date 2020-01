Pagamenti in contanti, in arrivo proroga per «salvare» le detrazioni fiscali (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il ministero dell’Economia al lavoro per inserire nel Milleproroghe il rinvio della tracciabilità delle spese ilsole24ore

Notiziedi_it : Pagamenti in contanti: spunta la proroga - infoiteconomia : Pagamenti in contanti, in arrivo proroga per «salvare» le detrazioni fiscali - 24+ - infoiteconomia : Pagamenti in contanti: spunta la proroga -