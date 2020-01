Napoli, parla l’agente di Boga: «Parleremo quando ci sarà un accordo» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Napoli, parla l’agente di Boga: «Il Sassuolo non vuole venderlo adesso. quando ci sarà un accordo torneremo a parlare» Daniel Boga, agente di Jeremie Boga, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Ecco le dichiarazioni su un possibile interesse del Napoli per il calciatore del Sassuolo: «Non so se ci sono stati contatti tra Sassuolo e Napoli e siamo fermi sulla posizione del Sassuolo che ci ha comunicato di non volerlo vendere in questa sessione di mercato, per cui dobbiamo aspettare in estate. Ne Parleremo direttamente quando il Sassuolo ed il Napoli troveranno un accordo, nella mia testa, al momento non escludo nessuna possibilità. Non c’è solo il Napoli che cerca Jeremie, esistono club spagnoli, inglesi ed anche italiani che hanno mostrato il loro interesse». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Relazzaroneee : @l_honestly @non_stato @Daniele0256 Lui si limita solo a fare I complimenti a cruciani, quando parla male del Napoli e dei Napoletani. - MondoNapoli : SSC Napoli, parla Formisano: 'Prezzi vantaggiosi per gli abbonati. C'è una differenza tra la gare col Barca e quell… - rosad24 : RT @gloriapoch72: Mediaset parla di Ronaldo (come sempre) 'Peccato che il suo gol non sia servito alla vecchia signora per vincere a Napoli… -