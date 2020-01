Migranti: Cpr Toscana, la Cgil, come Rossi, è contraria all’apertura, ma Nardella lo considera necessario (Di giovedì 30 gennaio 2020) La sinistra non si accorge che gli italiani ne hanno piene le tasche di Migranti che delinquono, stuprano o spacciano nelle nostre città, o comunque restano nullafacenti a spese nostre, ben nutriti e ben assistiti firenzepost

FirenzePost : Migranti: Cpr Toscana, la Cgil, come Rossi, è contraria all’apertura, ma Nardella lo considera necessario… - Noovyis : (Migranti in Rivolta. Incendiato un CPR a Potenza. Una notte d’Inferno per gli agenti e i residenti) Playhitmusic… - lorenzocolav : RT @cgiltoscana: ?? “No all’apertura di un #Cpr (Centro di permanenza e rimpatrio per migranti) in Toscana”: la presa di posizione di Cgil… -