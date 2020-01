Matteo Alessandroni, per il superboy del GF Vip si mette male. Ora parla ‘lei’: “Morto di fama” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tra i tanti ingressi nella Casa del GF Vip, anche quello di 3 “super boys” durante la diretta di lunedì 17 gennaio. Dopo l’ingresso di Valeria Marini, Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui le ragazze della Casa si lamentavano dell’atteggiamento ‘poco macho’ dei loro inquilini. Poi il conduttore ha annunciato l’arrivo di tre bonazzi. Si chiamano Matteo, Gianluca e Iacopo e sono i nuovi inquilini della Casa a cui Signorini ha affidato una missione segreta: far divertire le donne del reality con una festa in suite. Gianluca Irpino, Matteo Alessandroni e Jacopo Poponcini nonsono nuovi al mondo dello spettacolo. I 3 hanno già avuto esperienze in importanti programmi come per esempio Uomini e Donne e Temptation Island.



Matteo Alessandroni è stato più volte ospite nei salotti tv di Barbara D’Urso perché protagonista di uno dei gossip dell’estate ... caffeinamagazine

