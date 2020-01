Ma andare a Londra non sarà così difficile (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sulle rive del Tamigi, il grosso dei turisti che invade Londra si ferma alla London Eye, la gigantesca ruota panoramica. Solo una manciata, i più intellettuali e sofisticati, proseguono oltre, lungo la passeggiata che costeggia la Southbank, la riva meridionale, arrivano fino al Globe Theatre. Per gli amanti del teatro è come essere arrivati in Paradiso. Il Globe è la riproduzione fedele del teatro originale costruito nel 1600 dove William Shakespeare portava in scena i suoi drammi, peraltro non molto distante da lì: l'edificio originale era in Park Street. Si sta in piedi, all'aperto (il tetto non copre il palcoscenico) come ai tempi antichi, sole o pioggia. Bisogna essere dei veri amanti di Shakespeare. Per capire cosa succederà il 31 gennaio, fatidico giorno in cui la Gran Bretagna uscirà dall'Unione europea, non c'è niente di più calzante che prendere a prestito il titolo di ... panorama

soffrocio : comunque notare come io chiedo da anni di andare a londra : niente mio padre si fissa che vuole imparare l'ingles… - Pietro00713083 : RT @ACKant: @CottarelliCPI Tristissimo andare a Londra da concittadino e tornare a casa, da sabato in poi, come extracomunitario... - ACKant : @CottarelliCPI Tristissimo andare a Londra da concittadino e tornare a casa, da sabato in poi, come extracomunitario... -