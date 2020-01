Inter, Conte: «Eriksen è un giocatore intelligente» – VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il tecnico dell’Inter Conte ha analizzato il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Fiorentina Antonio Conte ha commentato la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina: «Vittoria meritata per quanto creato, siamo Contenti di essere in semifinale. Ora pensiamo a recuperare qualche calciatore». «Eriksen? Ho forzato il suo ingresso, è un giocatore intelligente e con una personalità che alza il livello della squadra. Barella sta crescendo, ha fatto un’ottima partita: ha tecnica ed energia», ha concluso il tecnico dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

