Fumo, Eurispes: 2 “svapatori” su 3 hanno detto addio a tabacco (Di giovedì 30 gennaio 2020) Due “svapatori” su 3 (sigarette elettroniche e altri prodotti senza combustione) hanno detto addio al tabacco: il dato emerge dal 32° Rapporto Italia dell’Eurispes. Le sigarette tradizionali restano le protagoniste indiscusse del mercato del tabacco, ma, si legge nel rapporto, negli ultimi anni si è assistito alla crescita del settore di prodotti senza combustione (sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato), che stanno lentamente conquistando una fetta del mercato. Anche in Italia i consumatori di liquidi per sigaretta elettronica e di stick di tabacco riscaldato sono in aumento. L’Eurispes, attraverso un’indagine svolta in occasione di Vapitaly, la fiera internazionale del Vaping che si è tenuta a Verona, ha raccolto le opinioni dei consumatori di sigarette elettroniche: poco più del 90% di chi consuma prodotti senza combustione usa la ... meteoweb.eu

