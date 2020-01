Coronavirus, tensione sulla nave ferma a Civitavecchia: il sindaco nega lo sbarco (Di giovedì 30 gennaio 2020) Di qualche ora fa la notizia di una nave da crociera della compagnia Costa crociere ferma, nel porto di Civitavecchia – in provincia di Roma – per due sospetti casi di Coronavirus a bordo. Una coppia, marito e moglie originari di Macao, che in prima battuta si era detto accusassero entrambi i sintomi del virus che sta minacciando la popolazione. Coronavirus, negativo il test sulla donna a bordo della nave Dopo l’arrivo a bordo della nave da parte dei medici dello Spallanzani la certezza che ad accusare i sintomi sospetti era solamente la donna. Messi in atto i primi esami volti a sfatare o confermare l’ipotesi di contagio da Coronavirus, l’esito negativo. Permane però ferma la nave da crociera con a bordo circa 7mila persone – contando i passeggeri e lo staff – nonostante fosse arrivato, post esito del test negativo, l’ok allo sbarco. La Sanità Marittima autorizza lo ... thesocialpost

