Coronavirus, le mascherine chirurgiche sono ormai introvabili. Niente paura, ecco come farla in casa in poco tempo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, sale il numero dei contagiati e cresce la psicosi. ormai la situazione è ingestibile e il Coronavirus sta terrorizzando il mondo. Con una nuova vittima nella provincia sudoccidentale del Sichuan i decessi sono 38, 37 dei quali nello Hubei, per un totale di 170 vittime dall’inizio dell’epidemia. Secondo l’ultimo bilancio del governo centrale, i nuovi casi registrati nella giornata di mercoledì 29 gennaio in tutto il territorio cinese sono stati 1.771. La faccenda è seria è anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità non lo nega. Nel frattempo in Cina, la Chinese Football Association ha annunciato di rinviare tutte le partite in programma nel 2020 a causa dell’epidemia del Coronavirus di Wuhan. Persino Ikea ha deciso di chiudere, se pure temporaneamente, tutti i suoi store in Cina. Già solo questo fa capire il livello di preoccupazione e di allerta. ... caffeinamagazine

