Conte | “Ci sono due casi accertati di Coronavirus in Italia”

Si tratta di una coppia di cinesi in vacanza a Roma, ha spiegato il Presidente del Consiglio. Mercoledì erano stati trasportati in ambulanza all'Istituto di Malattie Infettive 'Lazzaro Spallanzani di Roma. La coppia alloggiava in un hotel in via Cavour. Il premier ha annunciato anche che il traffico aereo da e per la Cina è chiuso. "Ci sono due casi confermati di Coronavirus in Italia, si tratta di due turisti cinesi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della Salute Roberto Speranza. "Non ci siamo fatti trovare impreparati. Il ministro Speranza ha già adottato un'ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il primo paese dell'Unione europea che adotta una misura cautelativa di questo genere", ha aggiunto il premier. "Voglio rassicurare tutti i cittadini che sono già state predisposte tutte ...

