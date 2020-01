Brevetti violati, Apple condannata in Tribunale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Apple condannata per la violazione dei Brevetti. La società di Tim Cook dovrà risarcire il CalTech per una cifra superiore agli 800 milioni di dollari. LOS ANGELES (STATI UNITI) – Apple condannata per la violazione dei Brevetti. La sentenza è stata espressa dal Tribunale di Los Angeles. I giudici hanno ritenuto colpevole la società di Cupertino che nelle prossime settimane dovrà risarcire il CalTech per una cifra superiore agli 800 milioni di dollari. Si tratta solo di una parte dei soldi che entreranno nelle tasche dell’azienda truffata. Sul banco degli imputati, infatti, è presente anche Broadcom che dovrà pagare il restante 270 milioni per una cifra complessiva di 1,1 miliardi di dollari. La vicenda La vicenda risale al 2016 quando la scuola di Pasadena ha accusato Apple di utilizzare componenti di Broadcom nei suoi prodotti che violavano i Brevetti ... newsmondo

Brevetti violati e riconoscimento facciale : multe contro Apple e Facebook : (Foto: Pixabay) La corte federale di Los Angeles ha condannato Apple e l’azienda Broadcom a pagare una multa complessiva di 1,1 miliardi di dollari per aver violato alcuni Brevetti del California Institute of Technology (CalTech). Il caso risale al 2016, quando l’università privata americana aveva denunciato Broadcom per aver indebitamente utilizzato tecnologie brevettate sui chip wi-fi di nuova generazione installati in migliaia di dispositivi ...

NewsMondo1 : Brevetti violati, Apple condannata in Tribunale - antocalderone : Brevetti violati e riconoscimento facciale: multe contro Apple e Facebook - serenel14278447 : Apple: brevetti violati, dovrà pagare 838 milioni di dollari -