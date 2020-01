Auto tampona tir in coda sulla A14, morto l'autista (Di giovedì 30 gennaio 2020) Pescara - Un incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio lungo l'Autostrada A14, al Km 369 in direzione Nord, prima dell'uscita del casello di Città Sant'Angelo, una Bmw si è schiantata contro il rimorchio di un Tir andando ad incastrarsi sotto il mezzo pesante, per liberare il conducente dall'abitacolo dell'Auto, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto operare con cesoie e divaricatori idraulici, per poi mettere in sicurezza la zona rimuovendo i mezzi con l'ausilio dell'Autogru. Purtroppo però per l'autista della macchina non c'è stato molto da fare perchè il suo decesso è avvenuto sul colpo. Sul posto anche il 118 e la polizia stradale, che si è occupata di eseguire i rilievi del caso. leggi tutto abruzzo24ore.tv

