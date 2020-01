Vitulano, al via la rilevazione e aggiornamento dei numeri civici (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoA breve il Comune di Vitulano sarà impegnato nelle attività di rilevazione e aggiornamento della numerazione civica esterna, con la conseguente assegnazione e applicazione dei numeri civici, mancanti da decenni, per la frazione Ponterutto, Ficarola, Loreto , Pantanelle tramite la Ditta Gestioni Locali Srl di Battipaglia, accreditata nel settore. Tale servizio è di fondamentale importanza ai fini della programmazione e gestione di tutte le attività pubbliche e private, perchè permette di collegare il cittadino/utente al territorio dove vive e lavora. Per l’ente comunale è necessario riuscire a collocare con precisione il cittadino all’interno del territorio dove vive. La numerazione civica, inoltre, è di fondamentale importanza per la ricezione della corrispondenza, per la localizzazione tramite GPS, ma soprattutto per il pronto intervento ... anteprima24

Vitulano via Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vitulano via