Roma Lazio: Mancini e Smalling rendono compatta la squadra (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mancini e Smalling hanno reso efficace la fase di non possesso della Roma nel derby. La Lazio ha faticato molto a risalire Senza palla, la Roma vista contro la Lazio è stata tra le migliori della stagione. Il primo pressing ha funzionato nel migliore dei modi, e appena persa palla si era posizionati bene per recuperarli. I giallorossi sono quindi riusciti a schiacciare la Lazio con costanza. Molti meriti sono di Smalling e Mancini, che hanno accorciato con costanza e stroncato parecchie ripartenze avversarie. La Lazio non ha quasi mai avviato ripartenze pericolose. Inoltre, la posizione bloccata e stretta di Santon ha ben protetto la squadra al centro. Un esempio nella slide sopra, con Mancini che accorcia su Correa e la Roma che recupera palla.

OfficialASRoma : Edin Dzeko ha segnato 99 gol con la maglia della Roma, sempre più vicino al sesto marcatore giallorosso di tutti i… - Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored 13 goals in his last 10 games across all competitions for Juventus. ?? vs. Sassuo… - OptaPaolo : 5 - La Lazio ha effettuato cinque tocchi in area avversaria contro la Roma; dal 2016/17 non ne aveva mai fatti meno… -