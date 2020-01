Ricordando Mia Martini a Sanremo 2020: la grande assente è ancora su quel palco (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ricordare Mia Martini a Sanremo è d'obbligo. Lo ha precisato Tiziano Ferro in un video pubblicato sui social per annunciare che dal Teatro dell'Ariston eseguirà l'immensa Almeno Tu Nell'Universo: "Non può mancare Mia Martini. Niente come lei che guardava la galleria dell'Ariston mentre ci gridava addosso 'Almeno tu nell'universo'. E noi le credevamo tutti". Domenica Bertè, questo il suo nome di battesimo, è ancora su quel palco e ancora, dalla galleria al backstage, echeggia la sua voce che intona quel brano che negli anni è diventato uno dei più grandi inni all'amore della storia dell'uomo. Non una semplice ballata né una semplice missiva in musica al sentimento più tormentato: Mia Martini è ancora oggi una delle voci più autorevoli della canzone italiana e continua a darci una lezione. Era il 1989. Al Festival di Sanremo Mia Martini fece capolino dopo un lungo periodo di ... optimaitalia

