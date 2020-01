Pensioni, il Portogallo non è più un paradiso fiscale: arriva la tassa per gli stranieri (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Pensioni, il Portogallo non è più un paradiso fiscale in quanto sta per arrivare la tassa per gli stranieri. Fino ad ora per gli italiani andare in Portogallo poteva rappresentare un modo per non pagare le tasse, purché si risiedesse nel Paese. Ora però le cose stanno per cambiare. Con un emendamento alla Legge Finanziaria 2020 in Portogallo è prevista una tassa pari al 10%, con un pagamento minimo pari a 7.500 euro, sulle Pensioni degli stranieri che risultano essere residenti non abituali. Sono molti gli italiani che in questi anni hanno deciso di trasferirsi proprio in Portogallo così da poter beneficiare della vantaggiosissima esenzione fiscale per un periodo di dieci anni. La misura comunque non sarà retroattiva, ma riguarderà solamente coloro che si trasferiranno una volta entrata in vigore la misure. Portogallo, dal 2009 paradiso fiscale: niente tasse sulle Pensioni A ... ultimenotizieflash

